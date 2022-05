Trump pede "professores com armas escondidas" treinados para disparar e portas blindadas em convenção da NRA

Leia também Bombeiros em lágrimas ational Rifle Association (NRA), iniciou desta forma a sua convenção anual, com a presença marcada pelo ex-presidente norte-americano.

O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, discursou esta sexta-feira numa convenção pró-armas, depois do massacre em Texas, numa escola primária em Uvalde, que matou 19 crianças e duas professoras.Este foi um ataque "bárbaro", referiu Trump, pedindo de seguida um "breve momento de silêncio", onde disse o nome das pessoas que morreram, um por um, pelas mãos do jovem de 18 anos.Sobre a morte das crianças, Donal Trump disse que "cada alma perdida é uma perda incompreensível". Já sobre Salvador Ramos, o antigo presidente afirmou que este "irá arder para sempre no inferno", enquanto que "as crianças que morreram vão para o céu".O ex-presidente apelou a uma mudança "drástica" na abordagem dos Estados Unidos às questões da saúde mental, e a uma revisão da segurança nas escolas, depois dos ataques que aconteceram na América."Quase todas as mentes desfiguradas partilham o mesmo perfil", acrescentou, sobre a personalidade do assassino.Donald Trump falou também sobre o aumento de segurança nas escolas, exigindo uma mudança no reforço das portas das instituições, que "devem ser blindadas e que permitam trancar por dentro", assim como a "verificação de antecedentes criminais de todas as pessoas que entrem em escolas", que os professores "andem nas escolas com armas escondidas" e que tenham "treino" para disparar em caso de ameaça."Devemos unir-nos para proteger as crianças", afirmou.A associação, NA conveção irá continuar até domingo, e realiza-se no local onde aconteceu o massacre.