Trump e Putin discutiram cooperação na luta contra pandemia de coronavírus

Os Presidentes russo e norte-americano, Vladimir Putin e Donald Trump, discutiram esta segunda-feira telefonicamente as possibilidades de cooperação na luta contra a pandemia de covid-19 e a situação do petróleo, segundo o Kremlin.

Os dois chefes de Estado disseram estar "seriamente preocupados com a extensão e disseminação do novo coronavírus no mundo" e trocaram impressões sobre as medidas de contenção que estão a ser tomadas em cada um dos países, de acordo com um comunicado do Kremlin.

"A possibilidade de uma cooperação mais estreita entre os dois países sobre essa questão foi abordada", de acordo com o relato feito por Moscovo.

Trump e Putin também discutiram o estado atual do mercado mundial de petróleo e concordaram em "consultas russo-americanas sobre o assunto, envolvendo os ministros com as pastas da energia".

A Rússia decretou hoje quarentena geral da capital, Moscovo, e de várias outras regiões, para combater a propagação do novo coronavírus.

Os Estados Unidos são o país com mais casos confirmados de covid-19 (mais de 140.000), tendo registado mais de 2.500 mortes.

Os preços do petróleo têm vindo a cair para recordes históricos, há várias semanas, devido à quebra na procura, pela pandemia que tem paralisado as economias de todo o mundo, e devido à guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia