Trump invoca Quinta Emenda e recusa-se a depor em investigação sobre fraude financeira

O ex-presidente dos EUA Donald Trump prestou esta quarta-feira depoimento sob juramento no gabinete da Procuradoria-Geral de Nova Iorque, numa investigação sobre suspeitas de fraude financeira referentes ao grupo económico Trump Organization.





O processo conduzido pela procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, arrancou em março de 2019 e investiga se a Trump Organization inflacionou o valor dos ativos de forma a obter empréstimos bancários e, em paralelo, reduziu esse mesmo valor com a intenção de pagar menos impostos.





O interrogatório aconteceu dois dias depois das buscas do FBI à residência do republicano, em Mar-a-Lago, na Florida. As buscas foram realizadas ao abrigo de uma investigação federal sobre documentos confidenciais da Casa Branca que terão sido levados para a propriedade do antigo Presidente, que esteve no poder entre 2017 e 2021. A rusga não está, no entanto, relacionada com este processo.