Trump recusa responder a perguntas da procuradora que investiga os negócios do ex-presidente dos EUA

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump foi esta quarta-feira sujeito a interrogatório por parte da procuradora da Nova Iorque, Letitia James, numa investigação aos negócios de Trump e da Trump Organization. Perante as questões, Donald Trump recusou prestar esclarecimentos.



Segundo o The Washington Post, perante as questões relativas às suspeitas de que Trump não declara o valor real dos seus bens, para efeitos fiscais, o ex-presidente negou qualquer crime, acusou o governo dos EUA de o tornar num alvo "injustamente" e recusou dar respostas, invocando a 5.ª Amenda da Constituição dos EUA, que dá o direito a determinado arguido não prestar declarações que o possam incriminar.



O interrogatório surge dois dias depois de o FBI fazer buscas na mansão que Donald Trump tem no exclusivo e luxuoso resort de Mar-a-Lago, na Florida.