Manuel Pinho foi apanhado em casa com 24 mil euros em notas. O dinheiro foi apreendido pelo Ministério Público, que esta quarta-feira avançou com buscas em três casas do ex-ministro da Economia. Na quinta de Braga, onde Pinho se encontra em prisão domiciliária, foram ainda apreendidos quatro telemóveis, dois computadores e um iPad.