Trump junta-se a Bolsonaro e Boris Johnson na lista de líderes que enfrentaram a Covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se esta sexta-feira o mais recente líder mundial infetado com covid-19 de uma lista que inclui outros dirigentes que desvalorizaram a pandemia, como Jair Bolsonaro ou Boris Johnson.Entre as personalidades políticas que testaram positivo para o novo coronavírus está o Presidente do Brasil, que anunciou que havia testado positivo em 07 de julho.O Presidente brasileiro, que sempre minimizou a gravidade da pandemia, não usou máscara em várias ocasiões, embora ainda fosse positivo para o vírus.Depois de uma semana nos cuidados intensivos e duas semanas de recuperação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, voltou ao trabalho no final de abril.O primeiro-ministro russo, de 54 anos, anunciou a 30 de abril que testara positivo para o coronavírus, o que lançou o alarme no Governo e motivou uma proteção especial do Presidente, Vladimir Putin.O primeiro-ministro da Guiné-Bissau anunciou no final de abril que estava infetado.Diagnosticado em 19 de março, o principal negociador do Brexit na União Europeia retomou os trabalhos em meados de abril e o seu homólogo britânico, David Frost, também foi infetado pelo novo coronavírus.O ex-chefe de Governo italiano foi hospitalizado por dez dias no início de setembro.O chefe de Estado do principado, de 62 anos, foi em março o primeiro líder mundial a confirmar estar contaminado. Cumpriu uma rigorosa quarentena e superou a doença no último día desse mês.O herdeiro da coroa británica, de 71 anos, foi infetado a 25 de março, em pleno pico da pandemia.O primeiro-ministro arménio anunciou em 01 de junho que havia sido infetado.A Presidente interina da Bolívia teve um teste positivo e mais de um terço do seu governo foi infetado.O Presidente da Guatemala anunciou que foi infetado em 18 de setembro.O primeiro-ministro do Kosovo entrou em quarentena no início de agosto.A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.