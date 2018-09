Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump nega número de vítimas de furacão

Presidente rejeita novo número oficial de quase três mil mortos em Porto Rico, em 2017.

Francisco J. Gonçalves

Numa altura em que o furacão 'Florence' ameaça a Carolina do Norte, o presidente Donald Trump veio a público acusar a oposição democrata de inflacionar o número de mortos causados em 2017 pelas tempestades que atingiram Porto Rico.



"3000 mil pessoas não morreram nos dois furacões que atingiram Porto Rico. Quando deixei a ilha, depois de a tempestade a ter atingido, havia entre 6 a 18 mortos", escreveu Trump no Twitter.



O governo de Porto Rico reviu o número oficial de mortos no final de agosto, falando agora de 2975 vítimas e não 64. A revisão tardia surge meses depois de dois estudos universitários falarem, já em dezembro de 2017, de milhares de vítimas após a passagem do furacão 'Maria', em setembro.



Mas Trump, sem apresentar quaisquer provas, insiste: "Isto foi obra dos democratas, para darem a pior imagem de mim quando angariava milhões de dólares para reconstruir Porto Rico." E acrescenta: "Se uma pessoa morreu por qualquer razão, como velhice, juntam-na à lista. Má política. Adoro Porto Rico!"



Trump foi criticado pela falta de apoio às vítimas da tragédia, mas esta semana falou de "um sucesso incrível".



Tempestade "pode matar muita gente", alertam autoridades

O furacão 'Florence', que esta quinta-feira perdeu força e passou a tempestade de categoria 2, com ventos de 165 km/h, ainda "pode causar muitos mortos", alertam as autoridades. O furacão, o primeiro do ano, vai atingir com uma força sem precedentes as Carolinas do Norte e do Sul e a Virgínia, estados habitualmente poupados pelos furacões por estarem no Centro Leste dos EUA, e não na ponta Sul, a mais castigada por estes fenómenos.