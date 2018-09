Furacão Florence já faz estragos na Carolina do Norte

Tempestade derrubou árvores e fez explodir o telhado de um pequeno prédio em Atlantic Beach, nos Estados Unidos.

23:23

O furacão Florence, que continua a aproximar-se da costa dos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, já começou a ganhar força, chegando a atingir ventos a 105 km/h.A CNN avança que 68.892 pessoas estão sem energia na Carolina do Norte, com os principais municípios afetados a serem Carteret, Craven, New Hanover, Onslow e Pamlico.O furacão está já a derrubar árvores e a quebrar telhados.Esta tarde, a tempestade já fez explodir o telhado de um pequeno prédio em Atlantic Beach, na Carolina do Norte.Algumas zonas já estão completamente inundadas antes da chegada do furacão.