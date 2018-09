Furacão Florence sobe para categoria 3

Três estados norte-americanos, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Virgínia, já declararam o estado de emergência

Por Lusa | 16:42

O furacão Florence, que deverá chegar esta semana à costa leste dos EUA, subiu para categoria 3, com ventos de 185 quilómetros por hora, anunciou o centro norte-americano de furacões (NHC).

Segundo aquele organismo, o Florence é agora um furacão de categoria 3 (numa escala de 5), com ventos de 185 quilómetros por hora, e às 11h00 EDT (16h00 em Lisboa) estava a cerca de 935 quilómetros a sul-sudoeste da Bermuda, avançando para a oeste a uma velocidade de 20 quilómetros por hora.

Três estados norte-americanos, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Virgínia, já declararam o estado de emergência para se prepararem para o impacto do Florence.