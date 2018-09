Furacão Florence a caminho de três estados norte-americanos a 140 km/h

Navios da marinha da costa de Virgínia preparam-se para mudar de rota e universidade na Carolina do Norte cancelou aulas.

Por Lusa | 09:03

A tempestade tropical Florence intensificou-se e transformou-se em furacão, estando prevista a sua passagem pela Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, nos Estados Unidos, no final da semana, adiantou esta segunda-feira o Centro Nacional de Furacões.

O Florence (que ainda está no mar a sudeste das Bermudas) ultrapassou os 74 quilómetros por hora (km/h) de uma tempestade tropical para a categoria de furacão no domingo à noite com ventos a atingirem os 140 km/h.

Navios da Marinha da costa da Virgínia estão a preparar-se para sair do caminho do furacão e uma universidade da Carolina do Norte cancelou as aulas.