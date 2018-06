Furacão Bud forma-se no Pacífico a oeste do México

Por Lusa | 04:58

O furacão Bud formou-se no domingo, no norte do Pacífico, a oeste do México, e pode ganhar força nas próximas 24 horas, alertaram os serviços meteorológicos norte-americanos.

De acordo com Centro de Furacões norte-americano, em Miami (Florida), os ventos do segundo furacão da temporada atingiram os 120 quilómetros por hora, deslocando-se agora para noroeste a 15 quilómetros por hora.

O Governo mexicano emitiu um alerta de tempestade tropical para a costa sudoeste, de Manzanillo a Cabo Corrientes, zona onde se situam várias estâncias turísticas populares.