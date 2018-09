Furacão Florence leva 1,7 milhões de pessoas a abandonar casas

Fenómeno está a chegar à costa leste dos Estados Unidos.

10:20

erca de 1,7 milhões de pessoas a abandonar as residências nos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, segundo avança a estação televisiva Euronews.



Nesses estados são esperados ventos extremamente fortes e chuvas diluvianas.



Aqueles que vão permanecer nas suas casas têm estado a preparar-se para o fenómeno reforçando as suas habitações, nomeadamente janelas e portas, com aquilo que podem.



O furacão encontra-se no nível 4 da escala Saffir-Simpson e esperam-se ventos na ordem dos 220 quilómetros por hora.



"São de esperar cortes de energia, destruição de edifícios, pontes e estradas, inundações e potencialmente vítimas humanas", disse Jeffrey Bayard, um dos responsáveis pela Agência Federal de Gestão de Situações de Emergência (FEMA).



O fenómeno deverá incidir sobre a costa leste dos EUA esta quinta-feira.

O furação Florence continua a preocupar os Estados Unidos. O fenómeno meteorológico está a chegar perto da costa leste dos EUA e já levou c