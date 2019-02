Trump paga 44500 euros por simulador de golfe

Aparelho vai permitir ao presidente norte-americano simular a presença nos campos de golfe mais famosos do mundo.

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, pagou do próprio bolso 50 mil dólares (44500 euros) para comprar um simulador de golfe que mandou instalar no gabinete de trabalho, na Casa Branca, em Washington.

A notícia foi avançada na edição desta quarta-feira do jornal ‘Washington Post’, e refere que o aparelho, equipado com a mais alta tecnologia, vai permitir ao presidente norte-americano simular a presença nos campos de golfe mais famosos do mundo.

A verba paga inclui a compra do simulador, e a instalação do mesmo, que ainda não terá sido usado até ao momento.

O antecessor de Trump no cargo, Barack Obama, também tinha um aparelho semelhante no gabinete, mas muito menos sofisticado.

Segundo o Washington Post, Donald Trump jogou golfe cerca de 70 vezes por ano, durante o período já cumprido do seu mandato, enquanto Barack Obama jogou apenas uma média de 38 partidas anuais do mesmo desporto.

Na sua qualidade de empresário, Donald Trump é proprietário de 17 campos de golfe.