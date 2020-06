Trump pediu a presidente da China que o ajudasse a vencer as eleições de 2020

Donald Trump, o presidente dos EUA, pediu a Xi Jinping, presidente da China, que o ajudasse a vencer as eleições presidenciais norte-americanas de 2020. As revelações constam de um livro assinado por John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional dos EUA, que deverá ser publicado nos próximos dias.De acordo com o The Washington Post, o pedido ocorreu em junho do ano passado durante a reunião do G20 no Japão. Trump terá pedido ao presidente chinês que comprasse produtos agrícolas de produtores dos EUA.O presidente norte-americano travou um processo judicial na esperança de conseguir impedir o lançamento do livro que pode cair como uma bomba na Casa Branca nas vésperas das eleições presidenciais, que até ver, se irão realizar em novembro.John Bolton foi conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca entre março de 2018 e setembro de 2019, altura em que foi demitido por discordar de políticas externas em relação a países como o Irão, Coreia do Norte e Afeganistão.