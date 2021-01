Donald Trump deverá anunciar esta terça-feira mais de uma centena de perdões presidenciais e comutações de penas, naquele que será o seu último ato oficial antes de deixar amanhã a Casa Branca. Os principais visados deverão ser aliados e ex-colaboradores, e a grande incógnita é saber se irá perdoar-se a si próprio, como várias vezes sugeriu.









Trump esteve nos últimos dias reunido com o genro, Jared Kushner, para ultimar a lista, da qual deverão fazer parte nomes como Rudolph Giuliani, o seu advogado pessoal, Steve Bannon, ex-conselheiro e conhecido agitador da extrema-direita, ou até membros da sua própria família. Outras figuras menos conhecidas, como cantores de rap ou o oftalmologista Salomon Melgen, condenado por fraude com seguros de saúde, poderão igualmente estar entre os perdoados por Trump, avançou a CNN. Recorde-se que, durante o seu mandato, Trump perdoou ou comutou as sentenças de vários ex-colaboradores envolvidos na trama russa, como o general Michael Flynn ou o seu antigo diretor de campanha Paul Manafort.

O senador republicano Lindsey Graham, um dos maiores apoiantes de Trump, aconselhou o presidente a não perdoar nenhum dos envolvidos no ataque ao Capitólio, afirmando que isso iria “destruí-lo” aos olhos dos americanos.





pormenores

Vender segredos à Rússia



Uma apoiante de Trump que roubou um computador portátil do gabinete de Nancy Pelosi durante o ataque ao Capitólio pretendia vendê-lo à Rússia, disse ontem o FBI. Riley June Williams foi denunciada por um ex-namorado, que disse que ela planeava enviar o portátil a um amigo russo, para este o vender ao FSB (serviços secretos russos).





Congressista suspensa



O Twitter suspendeu a conta da congressista republicana Marjorie Taylor Greene por partilhar publicações dos adeptos da teoria da conspiração QAnon.







Segurança teme “ataque interno”

O FBI está a investigar em contrarrelógio os antecedentes dos mais de 25 mil militares da Guarda Nacional mobilizados para a tomada de posse de Joe Biden, amanhã, por receio de um possível “ataque interno” levado a cabo por apoiantes de Trump que façam parte daquela força.