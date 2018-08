"Estes animais são malucos", diz Trump sobre ataque em Londres

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu esta terça-feira ao ataque desta manhã perto do parlamento britânico, em Londres, apelando que "estes animais" sejam tratados com "dureza e força".

"Mais um ataque terrorista em Londres... Estes animais são malucos e devem ser tratados com dureza e força!", escreveu Trump na sua conta no Twitter.





Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!