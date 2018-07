Trump sublinha progresso após receber carta da Coreia do Norte

Kim Jong Un disse que o esforço dos dois países em melhorar relações será bem sucedido.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quinta-feira que recebeu uma carta do líder norte-coreano Kim Jong Un, datada de 6 de julho, na qual Kim afirma acreditar que o esforço bilateral para melhorar as relações dois países será bem sucedido."Uma nota muito agradável do Presidente Kim da Coreia do Norte. Grande progresso!", disse Trump disse num post no Twitter que incluía uma imagem da carta."Acredito firmemente que a força de vontade, os esforços sinceros e a minha abordagem única e de Sua Excelência, o senhor Presidente, que visam a abertura de um novo futuro entre a Coreia do Norte e os EUA, certamente se concretizarão", disse Kim, de acordo com a tradução. apresentada no Twiiter pelo presidente dos EUA.Kim disse que esperava por "ações práticas" no futuro, mas não deu qualquer detalhe.