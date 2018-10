Trump tem quadro na Casa Branca onde bebe com ex-presidentes dos EUA

Pintura foi divulgada numa reportagem do programa “60 Minutes”.

14:18

Trump had this horrific piece commissioned. It’s a fantasy painting of GOP presidents hanging out with him. I feel it’s in need of a caption. Internet, do your thing. pic.twitter.com/4yjdkC2wOt — George Takei (@GeorgeTakei) 15 de outubro de 2018

Donald Trump tem pendurado na Casa Branca um quadro no mínimo insólito: neste é possível ver o atual presidente dos Estados Unidos a beber álcool com ex-presidentes republicanos do país.Eisenhower, Ford, Roosevelt, Nixon, Reagan, os Bush - pai e filho - e até Lincoln são retratados ao lado de Trump. A pintura foi divulgada durante uma reportagem do programa "60 Minutes" e, desde esse momento, tem sido tema de conversa nas redes sociais.A pintura, do artista Andy Thomas, chama-se The Republican Club - a fazer lembrar o famoso filme The Breakfast Club.George Takei, da famosa série Star Trek, foi uma das personalidades que comentou a obra. "Trump tem esta peça horrenda. É uma obra fantasiosa de presidentes republicanos a conviverem com ele. Sinto que precisa de uma legenda: Internet, faz a tua parte", comentou no Twitter.