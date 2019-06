Trump trava resposta “desproporcionada”

O presidente Donald Trump mandou abortar, à última hora, um ataque retaliatório contra o Irão na quinta-feira à noite, por considerar "desproporcional" matar 150 pessoas como resposta ao derrube de um drone não tripulado norte-americano por um míssil iraniano, horas antes.O jornal New York Times avançou que os aviões já estavam no ar, e os navios dos EUA na região do Golfo Pérsico encontravam-se em posição para lançar os ataques contra alvos iranianos quando o presidente deu a ordem para cancelar a missão."Estávamos preparados para retaliar contra três alvos diferentes quando eu perguntei quantas pessoas iriam morrer. Um general disse-me que seriam 150 e eu decidi abortar o ataque 10 minutos antes. Seria desproporcional ao derrube de um avião não tripulado", confirmou Trump no Twitter mais tarde.Os ataques tinham como alvo radares e baterias antiaéreas iranianas e, segundo a Reuters, foram autorizados por Trump com o apoio unânime dos seus conselheiros de Segurança Nacional e do Pentágono. A decisão de abortar o ataque foi tomada, única e exclusivamente, por Trump.Já com os aviões no ar, o presidente dos EUA terá feito chegar uma mensagem ao regime iraniano através do Qatar, avisando para os ataques iminentes e garantindo que os EUA não estavam interessados numa guerra com o Irão e queriam dialogar "sobre vários assuntos"."Trump deu-nos um curto período de tempo para responder, mas nós avisámos que a única pessoa que poderia decidir isso era o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei", referiu fonte iraniana à Reuters, acrescentando que os americanos foram informados de que Khamenei "não deseja dialogar com os EUA".O regime iraniano enviou ainda a mensagem de que qualquer ataque "teria graves consequências regionais e internacionais".O Irão revelou que na noite em que abateu o drone norte-americano teve também na mira um avião de reconhecimento dos EUA com 35 pessoas a bordo, mas decidiu não atacar.A TV iraniana mostrou destroços do drone norte-americano abatido para provar que a aeronave violou o seu espaço aéreo.As principais companhias aéreas internacionais estão a alterar as rotas para evitar sobrevoar a zona do Golfo Pérsico por razões de segurança.