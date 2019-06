Irão derruba drone "espião" americano

As defesas aérea iranianas abateram esta quinta-feira um drone norte-americano que alegadamente invadiu o seu espaço aéreo, num incidente que vem aumentar ainda mais a tensão entre os dois países.Os EUA garantem que a aeronave estava no espaço aéreo internacional e o presidente Donald Trump diz que o Irão "cometeu um grande erro".O regime iraniano alega que o "drone espião" dos EUA foi abatido por um míssil terra-ar sobre a província de Hormozgan, no sul do país, após violar o espaço aéreo iraniano. "Estas medidas ilegais e provocatórias têm consequências. O nosso espaço aéreo é a nossa linha vermelha", avisou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamkhani.Os EUA confirmaram o derrube de um drone MQ-4C 'Triton' da Marinha, mas desmentem que a aeronave não tripulada tenha entrado no espaço aéreo iraniano, garantindo que se tratou de um ataque "não provocado".Os destroços do drone foram localizados em águas internacionais perto do estreito de Ormuz e uma embarcação da Marinha dos EUA estava ontem a caminho para os recolher. A confirmar-se, esta versão deita por terra a alegação de Teerão de que a aeronave foi abatida sobre o território iraniano.O presidente norte-americano Donald Trump escreveu esta quinta-feira à tarde no Twitter que o Irão "cometeu um grande erro", mas não deu pistas sobre uma possível retaliação. Recorde-se que a tensão entre os EUA e o Irão tem vindo a aumentar nas últimas semanas após ataques contra seis petroleiros no golfo de Omã.Os EUA acusaram o regime de Teerão de estar por trás dos ataques e anunciaram o envio para o golfo Pérsico de 2500 militares, bem como um porta-aviões, bombardeiros estratégicos e baterias antimíssil 'Patriot' para proteger as forças e interesses americanos na região.O presidente russo Vladimir Putin avisou esta quinta-feira que um ataque norte-americano ao Irão "seria uma catástrofe" e iria provocar uma explosão de violência em todo o Médio Oriente. Na véspera, Moscovo tinha acusado os EUA de tentarem "provocar" um conflito com o Irão.A Arábia Saudita acusou o Irão de provocar uma situação "muito grave". "As ameaças à exportação de petróleo têm impacto nos preços que, por sua vez, têm consequências na economia mundial e afetam toda a população do Globo", acusa Riade.