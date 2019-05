Uma criança de 22 meses, desaparecida há três dias, foi encontrada com vida, em Kentucky, nos EUA.O pequeno Kenneth Howard desapareceu no passado domingo da sua resdiência. Nas operações de busca estiveram envolvidos helicópteros, drones e cães pisteiros.O menino foi encontrado por uma equipa de resgate num zona de penhasco a cerca de 600 metros de casa, desidratado, com fome e frio. Dada a zona florestal frequentada por ursos e coyotes, a equipa que encontrou Kenneth não esconde a felicidade.