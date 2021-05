"Tudo bandido": Vice-presidente brasileiro sobre mortos durante operação policial no Rio de Janeiro

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, disse hoje que 24 mortos numa operação da polícia na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, na quinta-feira, eram "todos bandidos", sem justificar.

"Tudo bandido. Entra um polícia numa operação normal e leva um tiro na cabeça em cima de uma laje. Lamentavelmente essas quadrilhas do narcotráfico são verdadeiras narcoguerrilhas, têm controlo sobre determinadas áreas", disse o vice-presidente brasileiro.

Ao todo, 25 pessoas, incluindo um agente da polícia, morreram durante uma ação das forças de segurança do Rio de Janeiro, que causou grande repercussão e um protesto, hoje de manhã, devido ao elevado número de vítimas mortais e às circunstâncias envolvendo a ação da polícia na favela do Jacarezinho.