Turista morre esmagada por elefante no Zimbabué

Mulher alemã saiu do veículo de safari para tirar fotos com a manada quando foi pisada.

12:37

Uma turista alemã, de 49 anos, foi brutalmente esmagada por um elefante acabando por ter morte imediata, na passada quarta-feira. A mulher foi pisada por uma fêmea enquanto fazia um safari numa reserva natural, no Zimbabué.

De acordo com a imprensa internacional, os turistas começaram a tirar fotos assim que entraram no parque, no entanto a vítima terá arriscado sair do veículo para conseguir imagens mais próximas dos animais, tendo sido pisada por uma fêmea que se separou da manada.

"Não sabemos o que incomodou os elefantes e provocou o ataque à mulher", confessa a porta-voz das reservas do Zimbabué à imprensa. Segundo a mesma fonte, todos os turistas terão ficado em choque com o sucedido, recusando-se a prestar declarações.

De acordo com o jornal NewZimbabwe, não é a primeira vez que estes acidentes trágicos acontecem , num local onde habitam cerca de 84 mil elefantes.