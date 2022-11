Twitter lança novos ícones de verificação de contas de empresas e Governo

A rede social Twitter vai lançar, na próxima semana, novos ícones de verificação de contas de empresas e de membros do Governo, que se juntam ao já utilizado símbolo azul, anunciou sexta-feira o dono da empresa.

"Marca dourada para as empresas, marca cinzenta para o Governo, azul para as pessoas (celebridades ou não) e todas as contas verificadas serão autenticadas manualmente, antes da ativação da marca. Doloroso, mas necessário", apontou Elon Musk, através de uma mensagem publicada no Twitter.

Em resposta a um utilizador, o dono do Twitter precisou que se trata de um serviço conhecido como 'Verified', que será ativado, provisoriamente, na sexta-feira da próxima semana.

Musk adiantou ainda que a falsificação deliberada de identidade será punida com a suspensão da conta.

Na segunda-feira, Elon Musk adiou, indefinidamente, a verificação de contas pagas devido à proliferação de identidades falsas.