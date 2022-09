Uber e Stellantis unem-se no mercado de veículos elétricos francês

As empresas Uber e Carmaker Stellantis anunciaram, esta sexta-feira, que vão realizar uma parceria com a empresa Free2Move de forma a que possam investir no mercado de veículos elétricos, em França.A Uber e a Stellantis afirmaram, numa apresentação conjunta que decorreu há uma semana, que a Free2Move apoiará a Uber a converter cerca de 50% dos seus veículos, em França, para automóveis elétricos.O aumento da produção e venda de automóveis híbridos e elétricos é um dos principais planos do Presidente Executivo da Stellantis, Carlos Tavares, estabelecido para março. O plano visa aumentar substancialmente as receitas da empresa, que deverá ter um lucro anual de cerca de 30 mil milhões de euros, até 2030.Em agosto deste ano, a prestadora de serviços de mobilidade Uber reportou, pela primeira vez, um fluxo positivo e preveu lucros no terceiro trimestre que estarão acima das estimativas previstas. Esta realidade tornou-se possível devido ao aumento da dependência da população face a este serviço, não só no que respeita ao transporte como também na encomenda de alimentos e refeições.