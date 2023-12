UE e Chile assinam acordos para fortalecer cooperação político-económica

A União Europeia (UE) e o Chile acordaram um programa para fortalecer a cooperação política, fomentar o comércio e o investimento entre o bloco comunitário e o país sul-americano, anunciou esta quarta-feira a Comissão Europeia.

Em comunicado, o executivo comunitário referiu que os acordos assinados entre os 27 da UE e o Chile vão "fortalecer a cooperação política, e fomentar o comércio e o investimento".

"Estes acordos desencadeiam um quadro ambicioso e moderno para aprofundar e alargar as relações UE-Chile. Vão promover oportunidades económicas para os dois lados enquanto aprofundam valores comuns, incluindo compromissos substanciais e provisões específicas em matéria de direitos humanos, comércio sustentável e igualdade de género", acrescentou a Comissão, na mesma nota informativa.

Com estes acordos, Bruxelas espera reforçar as cadeias de abastecimento, face ao contexto de incerteza geopolítica, e o acesso a matérias-primas. Reunir apoios e esforços na luta contra as alterações climáticas é outras das metas estabelecidas.