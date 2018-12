Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um mês depois dos incêndios na Califórnia reencontra cão que foi forçada a abandonar

Vídeo mostra Madison a esperar pelos donos nas cinzas da casa destruída pelas chamas.

Andrea Gaylord, uma mulher que foi obrigada a deixar a Califórnia na sequência dos devastadores incêndios que lavraram naquele estado norte-americano, voltou a casa um mês depois e reencontrou o cão, que foi obrigada a abandonar, no meio das cinzas onde deveria estar a sua casa.



Madison, o cão que não conseguiu ser resgatado a tempo, sobreviveu aos incêndios e não abandonou a "sua casa". O momento do reencontro com a família e o 'irmão', que conseguiu ser salvo, foi gravado em vídeo e publicado nas redes sociais.











Mais de 50 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a vila de Paradise na Califórnia e outras duas vilas vizinhas devido aos incêndios que dizimaram, desde dia 8 de novembro, aquela região.



Esta semana, centenas de pessoas receberam autorização das autoridades para regressarem às zonas das suas habitações para recuperarem o que fosse possível.



Durante os incêndios na Califórnia morreram 85 pessoas e 11 continuam desaparecidas, um mês depois.