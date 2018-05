41 palestinianos mortos pelas autoridades israelitas

Incidente faz meio milhar de feridos no seguimento dos protestos junto à fronteira com Gaza.

10:48

Quarenta e um palestinianos morreram esta segunda-feira, e mais de 500 ficaram feridos devido a disparos de soldados israelitas junto à fronteira com Gaza, onde milhares de pessoas se manifestam contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Telavive para Jerusalém.

Foi o maior número de mortos palestinos em um único dia desde que uma série de protestos apelidados de "Grande Marcha de Retorno" começou na fronteira com Israel em 30 de março e desde a guerra de 2014 em Gaza.



As autoridades de saúde disseram que 900 palestinos ficaram feridos, cerca de 450 deles por balas reais.



Dezenas de milhares de pessoas se reuniram na fronteira na segunda-feira, algumas delas se aproximando da cerca da fronteira de Israel - uma linha que os líderes israelitas prometeram aos palestinos que não seriam autorizados a violar. A fumaça preta dos pneus incendiados pelos manifestantes se elevou no ar.



"Hoje é o grande dia em que vamos atravessar a cerca e dizer a Israel e ao mundo que não aceitaremos ser ocupados para sempre", disse Ali, o professor de ciências de Gaza, que se recusou a dar seu sobrenome.



"Muitos podem ser martirizados hoje, muitos, mas o mundo ouvirá nossa mensagem. A ocupação deve terminar", disse ele.



No final do dia, os líderes israelitas e uma delegação dos EUA, incluindo o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e a filha e genro do presidente Donald Trump, Ivanka Trump e Jared Kushner, deveriam comparecer à abertura da embaixada transferida de Tel Aviv para Jerusalém.



"Um grande dia para Israel", disse o presidente dos EUA, que alimentou a ira árabe ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel em dezembro, em um tweet.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em sintonia com Trump ao cumprir uma promessa de longa data dos EUA de transferir a embaixada para a cidade sagrada e sobre a retirada do presidente do acordo nuclear do Irã na semana passada, ecoou o sentimento.



"Que dia emocionante para o povo de Israel e o Estado de Israel", escreveu Netanyahu no Twitter.



Os 37 palestinos mortos na segunda-feira incluem um menino de 14 anos, um médico e um homem em uma cadeira de rodas que foram retratados nas redes sociais usando um estilingue.



As forças armadas israelita identificaram três dos mortos como militantes armados, que dizem ter tentado colocar explosivos perto da cerca no sul da Faixa de Gaza.



As últimas baixas elevaram o número de mortos palestinos para 73 desde que os protestos começaram há seis semanas. Nenhuma vítima israelita foi relatada.



"O IDF (Forças de Defesa de Israel) vai agir com força contra qualquer atividade terrorista e vai operar para impedir ataques contra israelita", disseram os militares em um comunicado.



Os assassinatos provocaram críticas internacionais, mas os Estados Unidos fizeram eco a Israel ao acusar o movimento Hamas de instigar a violência, uma alegação que nega. "LONGO PRAZO"



Jason Greenblatt, enviado de paz do Oriente Médio de Trump, disse no Twitter que "dar o passo tardio de mudar a nossa embaixada não é um desvio do nosso forte compromisso de facilitar um acordo de paz duradouro. É uma condição necessária para isso".



Mas o primeiro-ministro palestino, Rami Hamdallah, acusou os EUA de "violações gritantes do direito internacional".



Os palestinos, que querem seu próprio futuro estado com seu capital em Jerusalém Oriental, ficaram indignados com a mudança de Trump da preferência dos governos anteriores por manter a Embaixada dos EUA em Tel Aviv aguardando progresso nos esforços de paz.



Essas negociações estão congeladas desde 2014. Outras potências internacionais temem que o movimento dos EUA também possa inflamar a agitação palestina na Cisjordânia ocupada, que Israel capturou junto com Jerusalém Oriental na guerra de 1967 no Oriente Médio.



Os protestos estão programados para culminar na terça-feira, dia em que os palestinos choram como "Nakba" ou "Catástrofe" quando, em 1948, centenas de milhares deles foram expulsos de suas casas ou fugiram da luta em torno da criação de Israel.



"Escolher um dia trágico na história da Palestina (para abrir a embaixada de Jerusalém) mostra grande insensibilidade e desrespeito pelos princípios centrais do processo de paz", escreveu Hamdallah.



A maioria dos países diz que o status de Jerusalém - uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos - deveria ser determinado em um acordo final de paz e que mover suas embaixadas agora prejudicaria qualquer acordo desse tipo.



Mas a Guatemala, que recebeu apoio de Israel em suas campanhas de contra-insurgência na década de 1980, planeja abrir uma embaixada em Jerusalém na quarta-feira. Seu embaixador visitou o novo site, em um prédio de escritórios na parte oeste da cidade, na segunda-feira. O Paraguai deve seguir o exemplo no final deste mês.



Em Londres, o governo britânico disse que não tem planos de transferir sua embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, e disse que discorda da decisão dos EUA de fazê-lo.

Em atualização