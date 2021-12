Uma das maiores viagens do Mundo em comboio: Parte de Portugal e só termina em Singapura

Uma das maiores viagens do Mundo em comboio tem Portugal como 'personagem principal'. Com a criação de uma nova linha em Laos, é possível agora estabelecer a ligação entre o sul de Portugal e Singapura, num total de, naquela que agora se acredita ser a maior viagem do Mundo em comboio possível.O roteiro cruza cidades como Paris, Moscovo ou Pequim. Parte de Lagos, no sul de Portugal, e termina apenas em Singapura. Sãoa serem cruzados nos quase 19 mil quilómetros de rota. Espanha ou Polónia na Europa, Tailândia ou Malásia, na Ásia.A 'jornada', com algumas paragens noturnas incluidas, tem uma duração aproximada de 21 dias. O preço desta viagem pode não ser o mais apelativo. No total, esta aventura pode ter umAté agora, a maior rota possível conhecida era Portugal - Vietname, num total de 16,898 quilómetros. Para chegarem a Singapura, os passageiros precisariam de apanhar um autocarro de Saigão, passar pelo Camboja e chegar então a Banguecoque.Fazer esta ligação através de comboio reduziria significativamente as emissões de carbono. Um voo entre Lisboa e Changi, em Singapura, emitiria cerca de 1,67 toneladas de CO2. Em comboio ou autocarro, esta mesma viagem teria uma emissão de 0,08 toneladas.Neste momento esta rota ainda não pode ser realizada na sua totalidade pois o expresso que liga Paris-Moscovo e Moscovo-Pequim estão atualmente suspensas por causa da pandemia de Covid-19.