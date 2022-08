"Uma figura maior do século XX, simultaneamente heroica e trágica": Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre morte de Gorbachev

O ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou esta quarta-feira a morte do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, que classificou como "figura maior do século XX", "simultaneamente heroica e trágica", ao fazer ruir um regime baseado em mentiras agora reconstituído por Vladimir Putin.

Em declarações à margem de uma reunião informal de chefes de diplomacia da União Europeia (UE), em Praga, João Gomes Cravinho, reagindo à morte do último líder da antiga União Soviética, apontou que Gorbachev é "a pessoa a quem mais se deve o final da 'Guerra Fria'", observando que "o seu percurso político tem, no entanto, contornos simultaneamente de uma personagem heroica e trágica".

"Heroica porque encarnou, com o seu apelo à honestidade e integridade, todo o processo de abertura da União Soviética, desvendando as inverdades sobre as quais se tinha construído esse império. E, no entanto, trágica, porque exatamente por isso o regime soçobrou", apontou.