Uma lição trágica para o Mundo: Espanha improvisa duas morgues para vítimas do coronavírus

Espanha tem sido um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus. Os últimos números dão conta de mais de 102 mil infetados e 9053 mortes provocadas pela Covid-19.A região de Madrid é a mais afetada, com 3865 mortes e 29840 casos confirmados até esta quarta-feira. Foi também na capital madrilena que foram montadas as duas primeiras morgues em edifícios públicos devido à elevada quantidade de vítimas mortais registadas diariamente na região.A empresa concessionária do centro comercial Palácio do Gelo, conhecido por "Palacio de Hielo", ofereceu as instalações para abrigar os corpos das vítimas de Covid-19. A instalação fica responsável por conservar os corpos até que as funerárias os removam para cremação ou enterro.O espaço, que contém um ringue de patinagem com 1800 metros quadrados, permite desde logo obter frio o necessário para a preservação dos cadáveres. Os corpos são colocados numa superfície técnica de material polimérico com cerca de 2 a 3 centímetros de espessura, uma forma de evitar o contato direto do corpo com o gelo. Os caixões são identificados com o nome da vítima para evitar alterações de corpos.No final de março, Madrid inaugurou uma segunda morgue provisória, no edifício do futuro Instituto de Medicina Legal, uma estrutura projetada para sediar o Instituto Anatómico Forense de Madrid, "no âmbito da frustrada e gigantesca Cidade da Justiça", escreve a publicação espanhola El País.O edifício agora aproveitado é o único dos 12 que faziam parte da Cidade da Justiça, projeto que está inclusive sob investigação judicial. A estutura, construída há 14 anos, acarreta uma manutenção anual de cerca de 200 mil euros."Trata-se de facilitar o trabalho para serviços funerários, mitigar a dor das famílias e responder à situação de todos os hospitais de Madrid", afirmou um porta-voz do governo regional ao El País.O edifício, equipado com câmaras de conservação e instalações condicionadas, tem uma capacidade máxima de 240 corpos. Os trabalhos de reconstrução foram reforçados nos últimos dias para preparar o espaço o mais depressa possível para a função. Conforme explicado na passada segunda-feira pelo ministro da Justiça Enrique López , "o governo regional realizou trabalhos para garantir o fornecimento de eletricidade na infraestrutura".A transferência de cadáveres para este novo espaço está igualmente a cargo da Unidade Militar de Emergência (UME) e do corpo de bombeiros da Comunidade de Madrid, que servem de apoio aos serviços funerários.A Comunidade de Madrid emitiu já um comunicado no qual esclarece a posição que cada organismo representa. As agências funerárias são as responsáveis por retirar os corpos das residências da região, enquanto a Unidade Militar de Emergência fica responsável por retirar os cadáveres dos hospitais."Dependendo do local da morte, o corpo será levado para uma câmara ou sala de refrigeração o mais rápido possível até à sua remoção por pessoal autorizado", explica um documento ao citado pela agência Efe e que determina a gestão de cadáveres na Comunidade de Madrid durante o Estado de Emergência.No mesmo documento são dadas instruções para proceder caso a morte ocorra em hospitais e lares de idosos."O pessoal da área de saúde que administra os tratamentos ou os cuidados ao falecido, tanto em hospitais como em residências" é responsável por colocar o corpo numa "bolsa sanitária à prova de água" ou "numa cobertura dupla de plástico". A introdução dos corpos nos caixões será realizada "pela equipa funerária ou pela Unidade Militar de Emergência (UME) no local onde o corpo é encontrado", destaca o Ministério da Saúde.As vítimas mortais que se encontrem no hospital serão transferidas pela "Unidade Militar de Emergência (UME) " para o Palácio do Gelo ou para o futuro Instituto de Medicina legal, ambos na capital madrilena.A velação dos corpos, quer nas casas funerárias, quer nas morgues estabelecidas para o efeito, está igualmente proibida durante este período. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, a despedida dos ente queridos deve ocorrer quando tal "for apropriado", em cemitérios ou crematórios.