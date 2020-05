"Uma questão de quando": Cientista alerta que vírus proveniente de galinhas poderá matar metade da população mundial

Não é uma questão de "se" acontecer, mas sim de "quando". Um cientista americano, Michael Greger, diz que as doenças transportadas pelas aves representam um risco maior para a humanidade do que a pandemia de coronavírus.O especialista afirma que a criação em massa de galinhas está a deixar a humanidade vulnerável a uma próxima epidemia muito mais grave e sublinha que isso é um problema que irá acabar por acontecer, só não se sabe ainda o "quando".A previsão sombria deste cientista está expressa no seu livro "Como sobreviver a uma pandemia", e estima que cerca de metade da humanidade poderá morrer com um surto deste tipo de vírus.Greger é vegan e sublinha que a nossa dependência da carne deixa-nos extremamente vulneráveis ??a novas pandemias. "Com as pandemias a espalharem-se explosivamente de humano para humano, nunca é questão de se, mas quando", escreve.

A gripe aviária é uma doença infecciosa que se espalha entre as aves e, em casos raros, pode afetar os seres humanos, como durante o surto de H5N1 em Hong Kong, em 1997. Na altura, esta gripe levou ao abate de 1,3 milhão de galinhas, mas o vírus não foi totalmente erradicado.