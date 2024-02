A ameaça de Donald Trump aos aliados da NATO, de que encorajaria qualquer país, incluindo a Rússia, a atacar um membro da organização, se não cumprir com as suas obrigações financeiras para com a Aliança, está a ser alvo de duras críticas por parte de diversos responsáveis. “Deixem-me ser sarcástico. Durante esta campanha [presidenciais norte-americanas] vamos ouvir demasiadas coisas. Mas vamos ser sérios: a NATO não pode ser uma aliança militar ‘à la carte’, não pode ser uma aliança militar dependente de como o Presidente dos EUA está a cada dia. Sim, não, amanhã isto, depois aquilo”, disse Josep Borrell, responsável pela política externa e de defesa da UE. “Não vou gastar o meu tempo a comentar qualquer ideia disparatada que surja durante esta campanha nos EUA”, acrescentou.









O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já tinha alertado que “qualquer sugestão de que os aliados não se defenderão mutuamente mina toda a nossa segurança, incluindo a dos EUA, e coloca os soldados americanos e europeus em maior risco”. A NATO integra 31 países. Portugal é membro desde a data da criação, 1949.