Donald Trump afirma que encorajaria a Rússia a atacar os países da Nato que não cumprem com as obrigações financeiras

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que encorajaria países como a Rússia a atacar qualquer um dos aliados da NATO que não tivesse cumprido com as obrigações financeiras para com a organização, informa o The Guardian.Durante um comício na Carolina do Sul, o republicano recordou uma conversa que teve com líderes dos Estados-membro da NATO e disse que se os Estados Unidos estivessem sob a sua liderança, não defenderiam ou protegeriam "qualquer país delinquente".Depois da declaração, Donald Trump foi questionado se adotaria a mesma posição caso os EUA não tivessem pagado as devidas contribuições e fossem invadidos pela Rússia."Não pagaram, estão em atraso? Não, eu não vos protegeria de todo. De facto, encorajá-los-ia a fazer o que lhes apetecesse. Têm de pagar as vossas contas", apontou.As declarações de Trump geraram alarme entre muitos especialistas políticos nos EUA. A Casa Branca já se pronunciou e classificou os comentários como "aterradores e desequilibrados"."Encorajar invasões é aterrador e desequilibrado e põe em perigo a segurança nacional americana, a estabilidade global e a nossa economia interna", disse Andrew Bates, o porta-voz da Casa Branca.