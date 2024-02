O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump saudou a rejeição do projeto de lei para a imigração, afirmando que, se for eleito, vai conduzir uma "operação de deportação" maciça.

"Não esqueçamos que esta semana também obtivemos uma grande vitória que todos os conservadores devem celebrar. Esmagámos o plano desastroso de fronteiras abertas do vigarista Joe Biden", afirmou no sábado numa reunião no estado da Carolina do Sul.

"Todo o grupo fez um ótimo trabalho no Congresso. Esmagámo-lo", acrescentou.