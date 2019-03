Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União Europeia rejeita lista negra que incluía sauditas

Lista tinha países cujas leis favorecem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Por Francisco J. Gonçalves | 07:56

Uma lista negra dos países cujas leis favorecem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo elaborada pelo executivo de Jean-Claude Juncker foi chumbada pelos governos dos países da União Europeia (UE).



O motivo do chumbo foi a alegada "falta de transparência e credibilidade" do processo seguido pela Comissão Europeia para designar 23 países "de alto risco", entre eles a Arábia Saudita e os territórios norte-americanos de Guam, Samoa, Ilhas Virgens e Porto Rico.



O mais curioso do chumbo é que foi um raro momento de unanimidade dos Estados europeus: 27 questionaram a lista de Juncker. De fora ficou a Bélgica, mas apenas porque o governo de gestão não tem poderes para decidir em matérias como esta.



Nos corredores de Bruxelas, muitos eurodeputados defendem a Comissão Europeia e instam Juncker a não ceder às pressões externas.



Dizem que a verdadeira razão do chumbo foi o receio de que a aprovação da lista negra ponha em causa os negócios com o reino do ouro negro e abale as relações com a maior potência mundial.