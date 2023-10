UNICEF alerta para a rápida degradação da situação humanitária devido à guerra entre Israel e o Hamas

O UNICEF alertou esta terça-feira para a degradação da situação humanitária devido à guerra entre Israel e o Hamas e pediu segurança para os trabalhadores humanitários que estão nesta região para ajudar as crianças e as suas famílias.

"Dada a rápida deterioração da situação, os trabalhadores humanitários devem ser capazes de oferecer às crianças e às suas famílias acesso seguro a serviços e bens que salvam vidas, onde quer que estejam", disse a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Catherine Russell, lembrando a "todas as partes" que nas guerras são as crianças que mais sofrem.

O UNICEF exigiu também a "libertação imediata" das crianças raptadas pelo Hamas e mostrou a sua "profunda preocupação" com o cerco à Faixa de Gaza decretado por Israel.