UNICEF inicia campanha em Portugal para ajudar bebés prematuros em todo o mundo

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) começou esta segunda-feira uma campanha em Portugal de angariação de donativos para bebés prematuros e as suas famílias, que serão usados em todo o mundo em programas de sobrevivência infantil.Em comunicado, a UNICEF Portugal adianta que a campanha começa esta segunda-feira e será divulgada nas televisões e na Internet, através de um vídeo que conta a história da bebé 'Blessing' (Bênção, na tradução para português), nascida prematuramente, na Tanzânia, e que "a UNICEF ajudou a salvar através de uma Unidade de Cuidados Intensivos de Neonatologia".De acordo com a organização, a campanha vai decorrer entre esta segunda-feira e 27 de outubro e todas as formas de contribuição estão disponíveis na página da Internet da UNICEF Portugal.Dados da UNICEF revelam que anualmente morrem 2,6 milhões de bebés antes de completarem um mês de idade, enquanto outros 2,6 milhões já nascem mortos."Mais de 80% das mortes de bebés recém-nascidos acontecem por prematuridade, complicações durante o parto e infeções como sépsis, meningite e pneumonia. São milhões de vidas que podiam ser salvas todos os anos se estas mães e os seus bebés tivessem acesso aos cuidados necessários, a uma boa alimentação e a água potável", refere a UNICEF.Com os donativos angariados, a UNICEF planeia criar e reforçar unidades de cuidados intensivos de neonatologia limpas e funcionais, formar equipas médicas em situação de emergência e triagem adequada durante visitas pré e pós-natais, bem como adquirir equipamento e medicamentos, nomeadamente aquecedores elétricos para bebés e máquinas de respiração de oxigénio.O dinheiro angariado vai também servir para prestar apoio psicológico às famílias dos bebés prematuros.