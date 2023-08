Universidade lança curso de literatura inspirado em Taylor Swift

"Literature: Taylor’s Version",

"O que quero fazer é mostrar aos meus alunos que, apesar de estes textos parecerem difíceis, não precisam de o ser, se olharmos para eles de outro ângulo. Shakespeare, por exemplo, aborda muitas das questões sobre as quais a Taylor Swift escreve hoje em dia", afirmou Elly McCausland, citada pelo The Guardian.





Elly McCausland, professora da Universidade de Gante, na Bélgica, e autora da iniciativa, diz já haver inúmeros pedidos de inscrição e emails recebidos demonstram o entusiasmo por parte dos alunos. Mas, apesar de se assumir como fã incontestável de Taylor Swift, a professora alerta para o facto do curso continuaria a ter uma base académica e a ser concebido para acomodar todos, desde os que gostam da artista até aos que não gostam da artista.

Uma universidade na Bélgica vai lançar um curso de literatura,inspirado nos temas da cantora Taylor Swift, avança o The Guardian.Previsto para o outono, o curso tem por objetivo ajudar a compreender, de forma mais acessível, as obras da literatura inglesa que contemplam textos do século XIV até à versão de Margaret Atwood de 'A Tempestade', por semelhança aos temas da cantora norte-americana.