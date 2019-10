Urso ataca tratador durante espetáculo sem barreiras de segurança para o público

Um urso atacou o tratador durante um espetáculo de circo, na Rússia, e as autoridades locais já abriram uma investigação para apurar o que aconteceu. O circo não tinha qualquer proteção para o público que, ao aperceber-se do ataque, começou a fugir da plateia.Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver o homem a aproximar-se do animal depois de o fazer empurrar um carrinho de mão, apenas com as patas traseiras no chão.O animal mordeu o tratador que de imediato caiu ao chão. É possível ver nas imagens um outro homem a pontapear o urso. Segundo a imprensa local, tratava-se de outro tratador.As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis