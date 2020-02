Canibalismo devido às alterações climáticas: ursos polares comem crias para sobreviver

As alterações climáticas e a ação do homem estão a obrigar os ursos polares a recorrer ao canibalismo.Segundo um cientista russo, citado pela publicação Daily Mail, os animais do Ártico estão a recorrer a esta prática devido ao degelo e à extração de combustíveis fósseis que estão a destruir os habitats. Os ursos polares são assim forçados a sair dos seus locais habituais de caça onde a comida se tornou escassa.

"Os casos de canibalismo entre os ursos polares são um facto há muito estabelecido, mas estamos preocupados com o facto de tais casos raramente serem encontrados enquanto agora são registados com bastante frequência", disse Mordvintsev à agência de notícias Interfax.



O cientista acredita que os animais estão a revoltar-se uns ncontra os outros devido à supressão de comida. As fêmeas e as crias são os mais vulneráveis e os alvos mais fáceis para os machos. As mães estão até a comer os próprios filhos.



Os ursos polares costumam caçar as focas no gelo, mas devido à falta do mesmo, a espécie é forçada a procurar outras formas de encontrar alimento.

Nos últimos 25 anos os níveis de gelo no Ártico caíram 40%.