Uso da máscara no exterior deixa de ser obrigatório em Paris na quarta-feira

O uso da máscara no exterior deixará de ser obrigatório em Paris na quarta-feira, anunciou a prefeitura da polícia da cidade através de um comunicado, recomendando o seu uso quando não for possível respeitar a distância de segurança.

A medida segue-se à decisão do Governo, de 20 de janeiro, de levantar certas restrições, tendo em conta a melhoria da situação sanitária.

A Prefeitura de Polícia assinalou na sua nota que ainda é necessário, tanto no interior como no exterior, respeitar a distância social, lavar as mãos frequentemente e utilizar desinfetante.

A 13 de aneiro, o tribunal administrativo de Paris tinha suspendido a obrigação de usar uma máscara facial ao ar livre na capital francesa, considerando-a uma medida "inapropriada" para o respeito da liberdade individual.

No entanto, a Prefeitura de Polícia restabeleceu-a quatro dias mais tarde, embora limitada a lugares da cidade com uma alta densidade de pessoas, onde não é possível manter uma distância segura.

Em França estão atualmente 32.374 pessoas hospitalizadas devido à covid.19, quando há sete dias esse número era de 29.748, e existem 3.700 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos 76 do que na segunda-feira passada.

Nas últimas 24 horas, foram também notificados 82.657 casos, um número que é normalmente mais baixo às segundas-feiras do que no resto da semana. O recorde absoluto foi alcançado na última terça-feira, com 501.762 casos num dia.