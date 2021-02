Uso simultâneo de duas máscaras ajuda a travar risco de transmissão da Covid-19 em 95%, avança o CDC

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nos Estados Unidos avança que a utilização generalizada de duas máscaras - uma cirúrgica por baixo da de pano - pode reduzir o risco de transmitir a Covid-19 em mais de 95%. Os valores agora revelados apenas se tornam efetivos quando as várias pessoas num certo local utilizam 'dupla-máscara'. Quando apenas uma pessoa usa duas máscaras, esta percentagem cai para 80%.O aperto da máscara na cara é também importante para reduzir a transmissibilidade do vírus. A CDC defende ainda que todas as pessoas com mais de dois anos devem utilizar máscara quando estão fora de casa.As novas recomendações apontam ainda para que os profissionais de saúde continuem a utilizar máscaras N95 - que atuam como filtro - apesar de dificultarem a respiração.