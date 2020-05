A corrida pela vacina para travar o coronavírus não pára e já há boas notícias. Há quatro dias a empresa americana Moderna anunciou os resultados de um teste feito a 45 voluntários saudáveis.Segundo o comunicado, a vacina testada "é segura e bem tolerada" e gerou, pelo menos em oito pessoas, níveis de anticorpos capazes de travar as infeções da Covid-19.O objetivo nesta primeira fase de testes é verificar se as vacinas são seguras e se os infetados com a Covid-19 as toleram bem.