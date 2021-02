Vacinas Covid já dão frutos em Israel

Desde que as vacinas começaram a ser distribuídas que Israel encarou o processo de vacinação como uma guerra aberta à pandemia tornando-se em poucas semanas no país com maior número de pessoas inoculadas.23% da população já está vacinada sendo que metade dessas pessoas tem mais de 60 anos e 39% já recebeu a primeira dose. O processo decorreu em pleno confinamento numa tentativa de travar a terceira onda da pandemia. Os resultados da combinação entre confinamento e vacinação começam a ser visíveis.De acordo com o jornal El Mundo, munido de dados de Eran Segal, um cientista do Instituto Weizmann, a taxa de idosos infetados reduziu significativamente. Os dados são ainda escassos mas já mostram uma melhoria. O confinamento anterior não surtiu um efeito tão positivo quanto este, que foi acompanhado com a vacinação, e o número de internamentos também já está em queda.Gabi Barbash, especialista em saúde pública em Weizmann, revelou ao France24, que as vacinas estão a reduzir a incidência de condições mais graves da Covid-19.Os dados ainda são preliminares, porém já mostram uma espécie de "luz ao fundo do túnel" de que as vacinas funcionam e reduzem em muito a incidência da doença ou dos efeitos mais graves da mesma.