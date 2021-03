Vacinas da Covid-19 "com ar" administradas "acidentalmente"

Uma clínica de vacinação contra a Covid-19 distribuiu "doses de ar" nos pacientes de Virginia, nos Estados Unidos da América. Um dos enfermeiros revelou que se tinha tratado de um "erro de equipa", por ter presumido que um colega "já tinha enchido as vacinas".O porta-voz da clínica Kroger revelou, ao canal de notícias WRIC, que "menos de dez pessoas" receberam as doses falsas. Num comunicado, a unidade informou que "todos os clientes afetados foram contactados e vão receber, de facto, a vacina contra a Covid-19."A clínica acrescentou que o erro foi "corrigido imediatamente" e que todos os enfermeiros estão alertados para possíveis distrações.De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, mais de 10% da população já foi imunizada contra o coronavírus com as duas doses. O país tem mais de 328 milhões de habientes.