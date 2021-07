Vaga de calor faz dezenas de mortos no Canadá e nos EUA

A vaga de calor sem precedentes que fustiga o sudoeste do Canadá e o noroeste dos EUA já fez dezenas de mortos e não dá sinais de abrandar. Os termómetros subiram acima dos 49 graus centígrados e em muitas regiões nem de noite baixaram dos 20 graus - onde habitualmente não passam os 30 .









Só na área da cidade canadiana de Vancouver, a polícia foi chamada para 130 casos de morte súbita na última semana, sendo que na maior parte dos casos se tratava de idosos que não resistiram às temperaturas tórridas. Até ao domingo passado, nunca os termómetros tinham registado mais de 45 graus centígrados e agora já chegaram praticamente aos 50.





Leia também Onda de calor causa dezenas de mortes súbitas no Canadá, país regista novo máximo Ao todo, há já mais de 500 mortes associadas à vaga de calor no Canadá. Quanto aos EUA, foram confirmados mais de uma centena de mortos.

“Está a ter consequências desastrosas para as famílias e comunidades”, afirmou John Horgan, líder do governo regional da Columbia Britânica.





Os médicos alertam que a existência de problemas de saúde prévios agrava o risco de morte pelo calor. Estão nesse grupo de risco as pessoas com diabetes, hipertensão ou colesterol elevado.





A vaga de calor é ligada por muitos peritos às alterações climáticas e tudo indica que fenómenos extremos como este se tornem mais frequentes nas próximas décadas.



Aldeia canadiana arrasada por incêndio

A pequena localidade de Lytton, cerca de 250 km a oeste de Vancouver, recordista de temperatura no Canadá (49,6 graus) foi praticamente varrida do mapa por um incêndio florestal. Os cerca de 300 residentes foram retirados do local. “Pouco vai sobrar de Lytton”, afirmou o presidente da Câmara, Jan Polderman. Na região há mais de 26 incêndios ativos e fora de controlo, fenómeno que se repete nos EUA, onde esta sexta-feira havia 44 grandes incêndios ativos em mais de uma dezena de estados.