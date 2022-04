'Vai deixar os miúdos em casa': Hamburgueria faz anúncio com Maddie McCann e gera polémica

Uma hamburgueria inglesa está a gerar polémica e a ser alvo de uma onda de críticas após ter feito um anúncio, publicado nas redes sociais, em que usa a imagem de Maddie McCann e da mãe, Kate McCann para anunciar o espaço. Após ter feito a publicação, a The Otley Burger Company, localizada em Otley, no Reino Unido, a empresa começou a ser alvo de vários comentários negativos.

Na página oficial de Facebook, a propósito do dia da mãe, celebrado no Reino Unido em março, o restaurante sugeriu "hambúrgueres para o jantar" de todas as mães e, numa montagem, mostra Kate McCann sentada à mesa, com uma foto da filha, a menina inglesa que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em 2007, ao lado.





"Com hambúrgueres tão bons, vai deixar os miúdos em casa. Qual é o pior que pode acontecer", lê-se também na fotografia divulgada pela The Otley Burger Company,

"Uma vergonha, desrespeitar a dor dos pais de crianças desaparecidas", "Vocês são pessoas doentes" e "As autoridades deviam fazer alguma coisa" são algumas das críticas apontadas pelos seguidores da hamburgueria nas redes sociais.





Apesar da onda de críticas, até ao momento, a empresa não tinha removido o anúncio polémico.