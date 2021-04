Pais de Maddie McCann angariam perto de 890 mil euros para continuar buscas pela filha

Os pais de Madeleine McCann, a menina que desapareceu no Algarve em 2007, conseguiram angariar perto de 890 mil euros para continuar a procura pela filha que, a ser viva, deverá completar o seu 18.º aniversário no dia 12 de maio.Documentos financeiros citados pelo jornal britânico Daily Star afirmam que o dinheiro será usado para garantir que Madeleine volta em segurança para a sua família e que o "rapto seja investigado minuciosamente".O fundo angariado também será usado para assegurar que os culpados sejam identificados e levados à justiça. O dinheiro que sobrar será doado para ajudar a resolver casos semelhantes de pessoas desaparecidas.Assim que esse objetivo for cumprido, o dinheiro que sobrar será doado para ajudar a resolver casos semelhantes de pessoas desaparecidas.Se a Scotland Yard, polícia metropolitana de Londres, arquivar o caso, o casal está pronto para continuar a busca por sua filha.

Na quarta-feira passada, os McCann revelaram que "ainda acreditam em milagres". Através de uma publicação na rede social Facebook, Kate e Gerry, de 53 anos, dizem não ter muito a reportar e agradecem o apoio que recebem.

Na imagem partilhada pelo casal pode ler-se: "Nunca deixem de acreditar na esperança porque acontecem milagres todos os dias".