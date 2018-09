Vala de túmulos clandestina encontrada com 166 crânios no México

Roupas e outras partes de esqueletos foram igualmente encontrados, no estado de Vera Cruz.

Uma vala de túmulos clandestina com 166 crânios foi encontrada esta quinta-feira por investigadores no estado de Vera Cruz, no México.



Segundo avança a Associated Press, esta é uma das maiores valas clandestinas do México, sendo que o local exato não foi divulgado pelas autoridades por razões de segurança.



Estas valas são usadas habitualmente por cartéis de droga para enterrar as vítimas.



"Os corpos foram encontrados há pelo menos dois anos", disse o procurador de Vera Cruz, Jorge Winckler.



mas os investigadores concentraram-se na contagem dos crânios.



Os investigadores usaram drones e sondas para localizar os crânios e começarem as escavações na zona correta.